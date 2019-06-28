Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı Avrupa yolunda
Son Dakika Spor Haber

Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı Avrupa yolunda

1 saat önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun, 2017-2018 Öğretim Yılı Hentbol Süper Lig Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Akdeniz Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı 1. olarak "2019 Avrupa Üniversite Şampiyonaları'na" katılma hakkı kazandı.

Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı Avrupa yolunda, System.String[]
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun, 2017-2018 Öğretim Yılı Hentbol Süper Lig Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Akdeniz Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı 1. olarak "2019 Avrupa Üniversite Şampiyonaları'na" katılma hakkı kazandı.

4-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenecek hentbol şampiyonasına katılacak başarılı ekip Türkiye'de elde ettiği birinciliğin ardından gözünü Avrupa Üniversite Şampiyonluğuna dikti. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Tahir Kılıç ve Öğretim Görevlisi Tufan Dağseven yönetimindeki Hentbol Takımı şampiyona öncesi çalışmalarına hız verdi. Antrenmanlarda oyuncuların morallerinin son derece yüksek olduğu gözlendi. Gözünü Şampiyonluğa diken başarılı ekip birincilik kupasını Akdeniz Üniversitesine getirmeye kararlı. Oyuncular "Rakip kaleleri topa tutacağız. Şampiyonluk kupasını Üniversitemize kazandıracağız. Bize her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal'a bu gururu yaşatmak istiyoruz" dediler. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:04 Kaynak: İHA
Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başladı, şimdi birçok ile kaktüs satıyor Atletico Madrid, Joao Felix için Benfica'ya serbest kalma bedeli olan 126 milyon euro teklif etti Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak Zanlı, cezaevine ziyarete gelen ikizinin yerine geçip, firar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:24:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı Avrupa yolunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]