Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı Avrupa yolunda

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun, 2017-2018 Öğretim Yılı Hentbol Süper Lig Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Akdeniz Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı 1. olarak "2019 Avrupa Üniversite Şampiyonaları'na" katılma hakkı kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun, 2017-2018 Öğretim Yılı Hentbol Süper Lig Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Akdeniz Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı 1. olarak "2019 Avrupa Üniversite Şampiyonaları'na" katılma hakkı kazandı.



4-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenecek hentbol şampiyonasına katılacak başarılı ekip Türkiye'de elde ettiği birinciliğin ardından gözünü Avrupa Üniversite Şampiyonluğuna dikti. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Tahir Kılıç ve Öğretim Görevlisi Tufan Dağseven yönetimindeki Hentbol Takımı şampiyona öncesi çalışmalarına hız verdi. Antrenmanlarda oyuncuların morallerinin son derece yüksek olduğu gözlendi. Gözünü Şampiyonluğa diken başarılı ekip birincilik kupasını Akdeniz Üniversitesine getirmeye kararlı. Oyuncular "Rakip kaleleri topa tutacağız. Şampiyonluk kupasını Üniversitemize kazandıracağız. Bize her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal'a bu gururu yaşatmak istiyoruz" dediler. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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