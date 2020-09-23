Akdeniz Üniversitesi ile Kazak Ulusal Sanat Üniversitesi arasında iş birliği - Son Dakika

Kazakistan Kazak Ulusal Sanat Üniversitesi Rektörü Prof. Aiman Mussakhajayeva, görevine bir süre önce başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

Özkan, yönetim kurulu odasında, Rektör Mussakhajayeva ve beraberindeki heyetle görüşerek, iş birliği ve ortak projeleri değerlendirdi.

İki üniversite arasında yeni dönemde yapılacak iş birlikleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Özkan, dost iki ülke ve üniversite arasındaki eğitim ve sanat ilişkilerini daha da geliştirmek gerektiğini dile getirdi.

Özkan, iki üniversite arasındaki öğretim elemanı ve öğrenci değişimi konularını da görüştüklerini ifade etti.