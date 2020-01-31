Akdeniz Üniversitesi ile OSB arasında işbirliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi ile OSB arasında işbirliği - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi ile OSB arasında işbirliği

6 saat önce

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı ziyareti, üniversite-sanayi işbirliğini bir kat daha güçlendirdi.

Akdeniz Üniversitesi ile OSB arasında işbirliği, System.String[]

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı ziyareti, üniversite-sanayi işbirliğini bir kat daha güçlendirdi. Rektör Ünal, Üniversitesi'nin tüm imkanları ile Antalya OSB'nin yanında olduğunu ifade ederken, Başkan Bahar, Akdeniz Üniversitesi'nin bilgi ve deneyiminin projelere önemli bir tork sağlayacağını söyledi.


Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı makamında ziyaret etti. Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olgun Kitapçı, Antalya OSB Teknopark Genel Müdür V. Aylin Tümay, Antalya OSB Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Numan Hoda ve Yürütme Kurulu Üyesi Sima Sapan'ın da yer aldığı görüşmede üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


"Teknoparkımızın altyapı inşaatı tamamlandı"


Antalya OSB Teknopark'ın kurucu ortaklarından biri olan Akdeniz Üniversitesi ile sağlanan işbirliğinin yeni projeler ile daha ileri bir seviyeye taşınacağını belirten Başkan Ali Bahar, "Teknoparkımızın altyapı inşaatı tamamlandı. Nisan ayında binamızın temelini atıp 2021 yılında hizmete açacağız. Aynı dönemde Akdeniz Melek Yatırım Forumuna ev sahipliği yaparak 21 ülkenin yatırımcılarını ilk kez Antalya'da konuk edeceğiz. Start-upları yatırımcılar ile en kısa sürede buluşturup üretilen katma değerin artmasını istiyoruz. Ayrıca yine Nisan ayında Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğimizin ikincisini düzenleyeceğiz. Katma değer sağlayan projeleri ödüllendirip girişimciler ile buluşturacağız. Projelerimizi, Akdeniz Üniversitesi'nin bilgi ve deneyiminin sağlayacağı tork ile hayata geçirmek istiyoruz. Sayın Rektörümüz üniversite-sanayi işbirliğine her zaman önem verdi ve desteğini eksik etmedi. İşbirliğimizin ülkemiz ve milletimiz için daha fazla fayda yaratması en büyük temennimizdir" dedi.


"Sanayicinin yanındayız"


Akdeniz Üniversitesi'nin tüm imkanları ile Antalya OSB'nin ve iş dünyasının yanında olduğunu ifade eden Rektör Ünal, Antalya OSB Teknopark'ın sektöre ve kente yeni bir soluk getireceğini vurguladı. Akdeniz Üniversitesi'nin bilgi ve deneyiminin Antalya OSB'nin proje geliştirme ve uygulama yetkinliği ile birleşmesinden yüksek verim elde edileceğine dikkat çeken Ünal, "Antalya OSB'nin vizyonuna ve sürdürdüğü çalışmalara katkı sağlamaya, üretilen toplam faydayı artırmak adına tüm imkanlarımız ile sanayicilerin ve sektörün yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Ünal, "Üniversitemizin ürettiği bilgi ve teknolojinin sanayide kullanılarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya olumlu katkılar sağlayacağına inanıyor, en kısa zamanda ortak projelerin hayata geçirilmesini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Akdeniz, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da otelde cinsel saldırı! "Telefonda çığlığını duydum"
Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi Vali, Zonguldak'taki maden faciasındaki son durumu anlattı: Allah bize de biraz daha akıl fikir versin Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 17:01:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz Üniversitesi ile OSB arasında işbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]