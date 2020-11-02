Akdeniz Üniversitesi ile TEB arasında promosyon protokolü imzalandı - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon Ödemesi Protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, TEB Akdeniz Bölge Direktörü İbrahim Savaş ve TEB Olbia Şubesi Müdürü Barış Tuna katıldı.

TEB ile 2015'ten itibaren çalışmaya başladıklarını belirten Rektör Özkan, ekim ayı içerisinde ihaleye çıkıldığını ve Türk Ekonomi Bankası'nın en iyi teklifi veren banka olarak ihaleyi kazandığını belirtti.

Yapılan protokol doğrultusunda bütün personelin 4 bin 500 lira promosyon alacağını kaydeden Özkan, "Hem üniversitemizin personeline hem de Türk Ekonomi Bankasına hayırlı olsun. Bu protokolde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TEB Akdeniz Bölge Direktörü İbrahim Savaş ise "3 yıllık bir protokol imzaladık. Rektör Özkan'ın katkılarıyla Akdeniz Üniversitesi personeli güzel bir promosyon alacak. Bu protokolün önemi Rektörümüz Özkan'ın tüm çalışanlara promosyonun eşit düzeyde dağıtılmasını istemesi oldu. Hocamıza katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.