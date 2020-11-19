Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin yeni dekanı Prof.Dr. Şeker oldu - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin yeni dekanı Prof.Dr. Şeker oldu

19.11.2020 10:04
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin yeni dekanı Prof.Dr. Şeker oldu, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ahmet Ayhan dekanlık görevini Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şeker'e devretti.

Tören, İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Prof. Dr. Ahmet Ayhan, hem eğitim, hem de öğrencilerin sektörde iş bulabilmesi için gayret gösterdiklerini belirterek, "İdari görevler geçicidir. Bu süreçte görevimizi layıkıyla yerine getirmek için çalıştık. Bundan sonra da görevi Mustafa Şeker Hocamıza devrediyor, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Öncelikli görevlerinin eğitim-öğretim kalitesini arttırarak, öğrencilere en iyi koşulları sağlamak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mustafa Şeker, gerekli planlamaların yapılarak hızla hayata geçirileceğini ifade etti. Şeker, İletişim Fakültesi'nin önemine dikkat çeken tecrübeli akademisyen, yeni dönemde paydaş etkileşimi ve iş birliklerine ağırlık vereceklerini belirtti.

Hayata geçireceği projelerin sinyallerini veren Mustafa Şeker, kendisini bu göreve layık gören Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a ve dekanlığı devraldığı Prof. Dr. Ahmet Ayhan'a teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Prof. Dr. Mustafa Şeker Kimdir?

Gazetecilik, İletişim Araştırmaları ve Uygulamalı İletişim alanlarında ortaya koyduğu eserlerle tanınan Prof. Dr. Mustafa Şeker, 1968 yılında Silifke'de doğdu. 1984 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine (BYYO) girdi. Alanında deneyim sahibi akademisyen, 1986-1988 arasında İzmir'de bazı gazete ve haber ajansında gece muhabirliği, 1988- 1996 arasında Ankara'da çeşitli gazetelerde muhabir, editör ve yayın koordinatörü olarak çalıştı. 1996-2014 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu dönemde üniversite televizyonun kurucuları arasında yer aldı ve yayın koordinatörlüğünü üstlendi. 2014- 2019 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin yeni dekanı Prof.Dr. Şeker oldu

İletişim Bilimleri Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Şeker, Ahmet Ayhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin yeni dekanı Prof.Dr. Şeker oldu - Son Dakika


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