Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı'nda Atatürk Anıtı yapacak - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı'nda Atatürk Anıtı yapacak

03.06.2022 12:30
Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı'nda Atatürk Anıtı yapacak

Akdeniz Üniversitesi ve Konyaaltı Belediyesi arasında 3 metre yüksekliğinde Atatürk Anıtı yapımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi ve Konyaaltı Belediyesi arasında 3 metre yüksekliğinde Atatürk Anıtı yapımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, protokole imza attı.

Özkan, yaptığı konuşmada, üniversite ve şehir bütünleşmesi için güzel bir iş birliği olduğunu belirterek, 3 metre yüksekliğindeki anıtın modellenmesi ve kaide üzerine yerleştirilmesinin Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

İlçede simgesel bir yapı olacağına inandığı anıtın, Büyük Önder Atatürk'ün bilim ve sanata verdiği önemle gençlere duyduğu sonsuz güveni yansıtacağını vurgulayan Özkan, anıtın, Cumhuriyetin 99. yılının kutlanacağı ekim ayında açılmasının planlandığını bildirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de üniversitelerin sadece bilimsel konuların en derin noktalarına kadar araştırılan klinik, laboratuvar ve imalathane düzeyinde üretimlerin yapıldığı yerler olmanın üzerine çıktığını kaydetti.

Esen, "Bu protokol ile başlayan iş birliğimiz hem teknolojik ihtiyaçlarımızın hem sanatsal ihtiyaçlarımızın giderilmesi anlamında büyüyerek devam eder. Dileriz bu iş birliğimiz tüm kurumlara örnek olur." diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Hanife Neris Yüksel ise heykelin fiberglas maddeden yapılacağını ve önce çamurdan modelleneceğini sonra kalıba döküleceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı'nda Atatürk Anıtı yapacak - Son Dakika

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