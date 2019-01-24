Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne 2 Amfi ve 1 Bilgisayar Laboratuvarı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne 2 Amfi ve 1 Bilgisayar Laboratuvarı

42 dakika önce

Mühendislik Fakültesi'ne yapılacak amfiler ve bilgisayar laboratuvarına ilişkin Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası'nda protokol imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne 2 Amfi ve 1 Bilgisayar Laboratuvarı, System.String[]
Mühendislik Fakültesi'ne yapılacak amfiler ve bilgisayar laboratuvarına ilişkin Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası'nda protokol imzalandı. Protokol imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Şefik Diler, Ziraat Bankası Üç Kapılar Şube Müdürü Barış Vural, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Topuz, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Cumhur Başaran, Dr. Öğr. Üyesi Ayça Erdem, Genel Sekreter Ali Serinoğlu ile Yapı İşleri Daire Başkanı Ahmet Korkmaz katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal; "Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak adına Mühendislik Fakültesi'ne kazandırılacak her biri 162 kişilik 2 amfi ve mühendis adaylarımızın bilgisayar eğitimine önemli katkı sağlayacak 60 kişilik bilgisayar laboratuvarı için Ziraat Bankası'na teşekkürlerimi sunuyorum. Bu amfilerde okuyacak öğrenciler belki de geleceğimizi şekillendirecek mühendisler olacak. Bu bakımdan bu yatırımlar aynı zamanda geleceğimize yaptığımız yatırımlar. Bu önemli katkıların öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, protokolün hayata geçmesinde emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziraat Bankası Bölge Müdürü Şefik Diler ise Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkı sağlayacak olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek ilerleyen dönemlerde başka fakültelerle de iş birliği yaparak yeni projelere imza atacaklarını ifade etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Ziraat Bankası, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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