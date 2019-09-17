Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesi'nde 96 saatte 7 böbrek 2 karaciğer nakli yapıldı
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Akdeniz Üniversitesi'nde 96 saatte 7 böbrek 2 karaciğer nakli yapıldı

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 96 saatte 7 böbrek 2 karaciğer nakli yapıldığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi'nde 96 saatte 7 böbrek 2 karaciğer nakli yapıldı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 96 saatte 7 böbrek 2 karaciğer nakli yapıldığı bildirildi.


Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, 96 saatte 7 böbrek, 2 karaciğer nakli yaptı.

Cerrah, anestezi, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşan 35 kişilik ekip, ikisi kadavra, 5'i canlıdan böbrek ile canlıdan iki karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bülent Aydınlı, ameliyatlar arasında mola verip ekip değişimi yaptıklarını, bu süreyi de çok ekonomik kullandıklarını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi, Aydınlı, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:30 Kaynak: AA
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