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Akdeniz Üniversitesi'nde Akademik Araştırma Çalıştayı

16 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle "Responsıble Research" çalıştayı düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi'nde Akademik Araştırma Çalıştayı, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle "Responsıble Research" çalıştayı düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi ile Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2014 yılından itibaren Erasmus+ Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Projeleri yürütmektedir. "VISConti", "Creative InternPrize" ve "UPPScience" projelerini başarı ile tamamlayan Akdeniz Üniversitesi ve Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2019 proje başvuru döneminde de üç farklı proje başvurusu yaparak, kurumlar arası akademik işbirliğine devam etmektedir.

Bu işbirliği kapsamında, Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırma görevlilerine yönelik "Responsible Research" çalıştayı düzenlendi. Çalıştay süresince Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretmen Eğitimi Bölümü'nde araştırmacı olan Dr. Peter Barry Gray tarafından eğitimler verildi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat'ın da katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar eğitim bilimleri alanında yapılan araştırmalar hakkında bilgi sahibi oldu.

Evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapma misyonu ile Akdeniz Üniversitesi'nin Türkiye'yi her platformda başarı ile temsil edebilecek, iletişimi güçlü, alanında uzmanlaşmış, nitelikli, evrensel standartlarda öğrenciler yetiştirmeye yönelik bilimsel faaliyetlerin önemini ifade eden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, "Responsible Research" adlı çalıştayın üniversitemiz öğrencilerine ve araştırma görevlilerine akademik olarak önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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