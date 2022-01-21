AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜZ NAKLİNİN 10. YILI NEDENİYLE BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ -TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar ve Akdeniz Üniversitesi'nin ikinci yüz nakli Turan Çolak, nakillerinin 10. yıl dönümünde doktorlarıyla bir araya geldi.

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