Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesi'nden İha Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi'nden İha Eğitimi

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi, Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AKHUMER) aldığı "İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Kuruluşu" yetki belgesi ile İHA pilot lisansı eğitimleri verebilecek.

Akdeniz Üniversitesi'nden İha Eğitimi, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi, Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AKHUMER) aldığı "İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Kuruluşu" yetki belgesi ile İHA pilot lisansı eğitimleri verebilecek.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AKHUMER, "İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Kuruluşu" yetki belgesi aldı. İHA eğitimleri konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen yedinci kamu üniversitesi olan Akdeniz Üniversitesi, bu belge ile İHA-0 ve İHA-1 kategorisindeki hava araçlarını kullanabilmek için gerekli olan İHA pilot lisansı eğitimlerini verebilecek.

Kamu kurumlarının ve ticari amaçlı İHA kullanıcılarının almak zorunda olduğu eğitimlerde pratik uygulamalara da yer verilmesi planlanıyor. Eğitim programları sonunda, insansız hava aracı kullanacak pilotların ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin düzenlemelerine uygun biçimde havacılık emniyeti bilinciyle eğitim almaları ve sertifikalandırılmaları hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:56 Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak Erdoğan'dan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız

En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı Seyir Halindeki Araçtan Kendini Atan Kadın Ölümden Kıl Payı Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 15:06:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesi'nden İha Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]