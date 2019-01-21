Akdeniz Üniversitesi'nden İha Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi, Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AKHUMER) aldığı "İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Kuruluşu" yetki belgesi ile İHA pilot lisansı eğitimleri verebilecek.

Akdeniz Üniversitesi, Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AKHUMER) aldığı "İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Kuruluşu" yetki belgesi ile İHA pilot lisansı eğitimleri verebilecek.



Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AKHUMER, "İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Kuruluşu" yetki belgesi aldı. İHA eğitimleri konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen yedinci kamu üniversitesi olan Akdeniz Üniversitesi, bu belge ile İHA-0 ve İHA-1 kategorisindeki hava araçlarını kullanabilmek için gerekli olan İHA pilot lisansı eğitimlerini verebilecek.



Kamu kurumlarının ve ticari amaçlı İHA kullanıcılarının almak zorunda olduğu eğitimlerde pratik uygulamalara da yer verilmesi planlanıyor. Eğitim programları sonunda, insansız hava aracı kullanacak pilotların ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin düzenlemelerine uygun biçimde havacılık emniyeti bilinciyle eğitim almaları ve sertifikalandırılmaları hedefleniyor.

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