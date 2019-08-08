Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesi'nden İHA Pilotluk Eğitimi
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Akdeniz Üniversitesi'nden İHA Pilotluk Eğitimi

19 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) tarafından gerçekleştirilecek 4'üncü dönem, İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotluk Eğitimleri başlıyor.

Akdeniz Üniversitesi'nden İHA Pilotluk Eğitimi, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) tarafından gerçekleştirilecek 4'üncü dönem, İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotluk Eğitimleri başlıyor.

22-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde verilecek olan eğitimlerde, İHA-0 ve İHA-1 kategorisinde olmak üzere iki ana grupta uzman eğitmenler tarafından teorik, pratik ve simülasyona dayalı drone eğitimleri gerçekleştirilecek. Katılımcılar İHA-0 Eğitimi için 12 Saat, İHA-1 için ise 36 saat olmak üzere 9 farklı ders alarak SHGM onaylı İHA Pilot Lisansı ve Telsiz ve Haberleşme Yetki Belgesi almaya hak kazanacak.

Ticari amaçlı İHA kullanıcılarının tamamının almak zorunda olduğu eğitim ile 25 KG'a kadar ticari amaçlı İHA'lar kullanılabilecek. Kamu kurumlarının da bünyelerindeki (Asker-Polis hariç), İHA'ları kullanabilmeleri için bu eğitimi almaları gerekiyor. Akdeniz Üniversitesi AKHUMER, İHA Eğitimleri konusunda personel ve öğrenciler ile, gruplara özel indirimli eğitim alma fırsatı sunuyor. Eğitim almak isteyenler detaylı bilgiye AKHUMER web sayfasından adresinden ulaşabiliyor. - ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi, İnsansız Hava Aracı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
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