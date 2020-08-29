Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığını sevinç çığlıklarıyla kutladı - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığını sevinç çığlıklarıyla kutladı

Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığını sevinç çığlıklarıyla kutladı -YKS sonuçlarını babası ile birlikte öğrenen genç kızın mutluluğu büyük ilgi gördü -Mutluluktan adeta havaya uçtukları video hakkında konuşan Berna Toska: -"Kendimizi o kadar kaptırmışız ki o ana dair hiçbir şey hatırlamıyoruz yani...

Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığını sevinç çığlıklarıyla kutladı

-YKS sonuçlarını babası ile birlikte öğrenen genç kızın mutluluğu büyük ilgi gördü

-Mutluluktan adeta havaya uçtukları video hakkında konuşan Berna Toska:

-"Kendimizi o kadar kaptırmışız ki o ana dair hiçbir şey hatırlamıyoruz yani o video olmasa"

-"Videoyu her izlediğimizde gülüyor ve verdiğimiz tepkilere şaşırıyoruz"

-Baba Adem Toska: "Kızımın sevincini paylaşabilmek için eve geldim"

-Anne Fatma Toska: "Çok duygulandım, videoyu izlerken ağladım

SAKARYA - Sakarya'da yaşayan ve YKS sonucunda Akdeniz Üniversitesini kazandığını babası ile birlikte öğrendiği sevinç dolu anların videosunu sosyal medyada paylaşan 18 yaşındaki Berna Toska'nın videosu büyük ilgi gördü. Berna Toska, "O an gerçekten Dünya'dan soyutlanmışız, kendimizi o kadar kaptırmışız ki o ana dair hiçbir şey hatırlamıyoruz yani video olmasa o anda nasıl tepki verdiğimizi gerçekten hatırlamayacağız" dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Yuvacı Sokak'ta anne ve babası ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki Berna Toska, bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Sınav sonuçlarının açıklandığını öğrenen Toska, bilgisayar başına geçerek kazandığı okulu öğrenebilmek için sisteme girmek istedi. Bu esnada iş yerinde olan baba Adem Toska ise kızının heyecanı ve mutluluğuna ortak olabilmek adına eve geldi. Sonuçların açıklandığı siteye giren baba, o anda kızının çektiği sürpriz videodan habersiz şekilde meraklı gözlerle sonuçları bekliyordu. Baba Adem Toska, kızının Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yerleştirilmeye hak kazandığını görünce kızı Berna Toska ile birlikte mutluluktan adeta havaya uçtu.

Berna Toska sevinç dolu anlarını ölümsüzleştirmek adına o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan genç kızın videosu kısa sürede büyük ilgi gördü. Video hakkında destek mesajları aldığını belirten Berna Toska, video olmasa o anlarda nasıl tepki verdiklerini hatırlamayacaklarını kaydetti. Kızının mutluluğuna ortak olabilmek için iş yerinden çıkarak eve gelen baba Adem Toska ise her şeyin doğal olarak bir anda geliştiğini aktararak videoyu izledikten sonra kendisinin bile o tepkiyi nasıl verdiğine hala daha inanamadığını ifade etti.

Evde tek başına olduğu için o anları kayıt altına almak istediğini aktaran 18 yaşındaki Berna Toska, "Tes-İş Anadolu lisesinden mezun oldum Sakarya'da yaşıyorum, bu sene Akdeniz Üniversitesi diş hekimliğini kazandım. Tercih sonuçları açıklandığında ben evde tek başımaydım. Tek başımaydım en azından bu anı kayıt altına alayım, nasıl tepki verdiğimi görsünler gibisinden düşündüm. Ama o esnada siteye bir türlü giriş yapamıyordum zaten. Daha sonrasında annem, babam ile konuşmuş kız evde yalnız üzülüyor sınav ile ilgili haberleri hep tek başıma aldım çünkü bu yüzdende biraz üzülüyordum evde tek öğrenecek olmama. Böyle söyleyince bunun üzerine babam hemen çıkıp gelmiş, sürpriz oldu bana da" dedi.

O an gerçekten Dünya'dan soyutlanmışız

Video sayesinde o an verdikleri tepkiyi hatırladıklarını dile getiren Berna Toska, "Daha sonra babam ile oturduk ve sisteme giriş yapamadığımı söyledim. O esnada tekrar denedik ve sayfanın hata verip açılmayacağını düşünmüştük, bir anda ekranda fotoğrafım çıkınca baya şaşırdık. Videonun başındaki çığlıklarımız aslında şok çığlıklarımızdı, daha nereyi kazandığımdan bile haberim yoktu sadece çok hazırlık yakalandığımız için baya şaşırıp çığlık attık. Daha sonra biraz daha sakinleştik ve nereyi kazandığıma bakalım dedik, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliğini kazandığımı öğrendim zaten. Daha sonrasında ben video çektiğimi söyledim babama ve biz gerçekten o anda öyle bir tepki verdik mi diye sorduk birbirimize. Çünkü o an gerçekten Dünya'dan soyutlanmışız, kendimizi o kadar kaptırmışız ki o ana dair hiçbir şey hatırlamıyoruz yani video olmasa o anda nasıl tepki verdiğimizi gerçekten hatırlamayacağız" diye konuştu.

Her izlediğimizde ilk defa izliyormuş gibi gülüyor ve şaşırıyoruz

Berna Toska, "Yüklediğim ilk zamanlarda bir şey beklemiyordum açıkçası az sayıda bir beğeni bekliyordum, bu kadar ileri seviyeye geleceğini hiç düşünmemiştim. Daha sonra yavaş yavaş paylaşımlar arttı, bana gönderilmeye başlanıldı. Mesajlar almaya başladım, herkes tebrik etti, duygulandığını ve bizim kadar sevindiğini aktardılar. Çok güzel destek mesajları aldım. İlk tercihim değil 2'nci tercihimdi aslında biz Akdeniz'in de tutmasını beklemiyorduk çünkü Akdeniz benim puanımdan birazcık yukarıdaydı ama hani bize de biraz şok oldu. Şuan hala her izlediğimizde ilk defa izliyormuş gibi gülüyor ve tepkilerimize çok şaşırıyoruz" şeklinde konuştu.

Baba, kızının mutluluğunu paylaşabilmek için eve geldi

Kızının mutluluğunu paylaşabilmek için iş yerinden çıkarak eve gelen baba Adem Toska, "Videonun öncesinde iş yerindeydik, eşim ve ben çalışıyorum, kızım evimizde yalnızdı. Yemek saati sırasında bir arkadaşımın sınav sonuçlarının açıklandığını söylemesi üzerine kızımı aradım. O arada kızımda öğretmeni ile konuşurken sonuçların açıklandığını öğrenmiş. Kızım sisteme giriş yapmayı denemesine rağmen yaşanan yoğunluk sebebi ile giriş işlemini gerçekleştirememiş. O esnada eşim ile konuştuk, sonuçların açıklandığını ancak Berna'nın buruk ve üzgün olduğunu söyledi. Kendisine neden ne oldu diye sorunca ise bugüne kadar aldığı bütün mutlu haberleri hep tek başına almış, sevincini yanında paylaşacağı kimsenin olmadığını eşim bana söyleyince iş yerinde duramadım ve arkadaşımın arabasını alarak eve geldim. Kızım beni görünce şok oldu. Kızım girebildin mi sisteme dedim ve o da henüz açamadığını söyleyerek gel birlikte deneyelim baba dedi" ifadelerini kullandı.

O tepkiyi nasıl verdiğime kendim bile inanamadım

Baba Toska, "Odaya geçtik, kızım kimlik numarası ile şifresini girdi o arada ben kızımın arkasında yatağın üzerinde oturuyordum, beni oturmuş olduğu sandalyeye davet etti, bu anı birlikte yaşayalım baba dedi. Kızımın yanına geçerek boynuna sarıldım, baba giriş yapıyorum dedi ve o esnada tekrardan sayfanın açılmayacağını düşündük, biranda kızımın fotoğrafını ben ekranda görünce alt taraftaki yazıların hiçbirini gözüm görmedi. Sadece sayfanın açılmasıyla birlikte o an neden öyle bir tepki verdiğimi bilemiyorum ve farkında bile değildim. Bu arada kızımda bir sürpriz yapmış, telefonun kamera kaydını açmış o anımızı ölümsüzleştirmek için videoya çekiyormuş. Yani her şey doğal olarak bir anda gelişti. Çok mutluyum, o anı bana tekrar yaşa ve anlatır mısın, canlandırır mısınız deseler bunu canlandıramam herhalde. Çünkü daha sonradan videoyu seyrettiğim zaman ben bile kendime inanamadım, o tepkiyi nasıl verdiğime ben bile inanamadım" dedi.

Çok farklı bir duygu

Kızı ile beraber yaşadığı sevincin her yerde paylaşıldığını ifade eden Adem Koska, "Kızım bu videoyu sosyal medya hesabında paylaşıyor, bir gün sonraydı yanlış hatırlamıyorsam ayın 28'inde saat 16.30 civarında iş yerimden bir arkadaşım telefon ederek fenomen olduğumu söyledi. Sosyal medyada her yerde sen varsın, herkes senin videolarını paylaşıyor dedi. Kızın ile beraber yaşamış olduğunuz o sevinç paylaşılıyor her yerde dedi. Bugün yolda giderken gençler durdurup abi o videodaki sen misin diyorlar, yani çok farklı bir duygu. Bunları yaşattığı için herkesin huzurunda kızıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çok duygulandım, videoyu izlerken ağladım

Video esnasında işte olduğunu ve eve gelip videoyu izlediğinde duygulandığını dile getiren anne Fatma Toska ise, "Video çekildiğinde burada değildim, işteydim. Eve geldiğim zaman bana videolarını gösterdiler, o kadar mutlu oldum ki baba ve kızın o mutlu anlarında bende bir anne olarak yanlarında olmak isterdim. Çok duygulandım, videoyu izlerken ağladım hatta. Bu videonun da buralara geleceğini hiç düşünememiştim, daha da mutlu olduk. Allah her anne babaya böyle güzel günler yaşatsın inşallah" şeklinde konuştu.

O mutlu dolu anlardan geriye ölümsüzleşen video kaldı.

Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığını sevinç çığlıklarıyla kutladı

Akdeniz Üniversitesi, kızım dizisi, Akdeniz, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 23:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığını sevinç çığlıklarıyla kutladı - Son Dakika

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