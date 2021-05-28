Akdeniz Üniversitesince üretilen dezenfektan satışa sunuldu

Akdeniz Üniversitesi'nde geliştirilen ve yüzeyleri bakteri, mikrop ve virüslerden iki hafta boyunca koruyan dezenfektan satışa sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç, Doç. Dr. Murat Akarsu, Doç. Dr. Esin Akarsu, Doç. Dr. Ömer Kesmez ile lisansüstü öğrencileri Eylül Odabaş, Tuğçe Kuruca, Gizem Sivri ve Başak Aslıhan Bağcı'dan oluşan ekip, yüzeyleri bakteri, mikrop ve virüslere karşı koruyan ürün geliştirdi.

"Nanodis" adı ile patentlenen sıvı ürün, cep telefonu, bilgisayar ve maskeler olmak üzere tüm yüzeylerde kullanılabilecek.

Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç, ön çalışmaları yaklaşık bir yıl süren ürünün her türlü bakteri, virüs ve mantar testlerinin yapıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığından ruhsatı alınarak piyasaya sunulan ürünün satışına başlandığını aktaran Arpaç, şunları kaydetti:

"Nanodis, kalıcılık ve etkinlik yönünden en iyi dezenfektanlardan. Neden bunu iddia ediyoruz? Çünkü biz aktif madde olarak gümüş iyonları ve özel bir karışım kullanıyoruz. Bu karışım kumaş, cep telefonu, askı, kapı kolları, asansör düğmeleri veya araba direksiyonu gibi yüzeylerde kullanılabiliyor. İçinde saf etonol kullanıldığı için hem yüzey temizleniyor, hem de ani bir etki yapıyor."

Arpaç. diş hekimliği fakültesinde ve bir okulda test edilen ürünün 14 gün boyunca etkili olduğunun görüldüğünü bildirdi.