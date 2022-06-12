Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin peş peşe gelen intiharları sonrası harekete geçildi! Üniversite, komisyon kurarak araştırmalara başladı - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin peş peşe gelen intiharları sonrası harekete geçildi! Üniversite, komisyon kurarak araştırmalara başladı

12.06.2022 18:47

Son 2 ayda 4 Akdeniz Üniversitesi öğrencisinin intihar edip hayatını kaybetmesi sonrası üniversite yetkilileri harekete geçti. Üniversite, intiharla ilgili komisyon kurulduğunu ve araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'nin 3 öğrencisinin yurtta, 1 öğrencisinin de evinde intihar etmesi büyük üzüntü yarattı. Üniversiteden konuyla ilgili hem resmi açıklama hem de adım geldi. AÜ Rektörlüğü, sorumluluk ve yetki alanlarında olmamasına rağmen konuyu hassasiyetle incelediklerini açıkladı.

"TÜM ÜNİVERSİTE CAMİAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN"

AÜ Rektörlüğü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olayları toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi bizlerde de büyük üzüntüye neden olmuştur. Yaşanan acı kayıplar için kıymetli öğrencilerimizin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz.

"KOMİSYON OLUŞTURULMUŞTUR"

Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi için olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettirecektir."

İşte üniversite tarafından yapılan o açıklama:

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin peş peşe gelen intiharları sonrası harekete geçildi! Üniversite, komisyon kurarak araştırmalara başladı - Son Dakika

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