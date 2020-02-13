Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi, Avrupa Genç Akademi üyeliğine seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi, Avrupa Genç Akademi üyeliğine seçildi - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi, Avrupa Genç Akademi üyeliğine seçildi

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Erkuş, Avrupa Genç Akademi üyeliğine seçildi.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi, Avrupa Genç Akademi üyeliğine seçildi, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Erkuş, Avrupa Genç Akademi üyeliğine seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında Bilim Akademisi tarafından Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görülen Erkuş, bu yıl ise Avrupa Genç Akademi (Young Academy of Europe) üyeleri arasında yer alacak.

Farklı ülkelerde alanında ön plana çıkan yetenekli ve sıra dışı genç bilim insanlarını bir araya getiren akademi, bilgi değişiminin sağlanmasını, bilim politikasının geliştirilmesini destekliyor.

Erkuş'un da Avrupa ülkelerinde bilim politikasına katkı yapması bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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