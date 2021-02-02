Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır vefat etti - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır, hayatını kaybetti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görev yapan, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 65 yaşındaki Ağırdır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede akciğer fibrozisinden (akciğer sertleşmesi) dolayı vefat etti.

Ankara'da bir hastanede 29 Ekim'de akciğer nakli olan Ağırdır'ın cenazesi, Uncalı Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ağırdır'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Üniversitemiz hastanesinde sayısız hastaya şifa olmuş, sayısız doktor yetiştirmiş, çok sevilen kıymetli öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır hocamızı kaybettik. Acımız büyüktür, başımız sağ olsun. Muhterem hocamıza Allah'tan rahmet, geride bıraktığı bize ve tüm sevenlerine sabır ve metanet diliyorum." ifadesini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Ağırdır, uzmanlık için 1984'te girdiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görev yapıyordu.

Ağırdır, evli ve 2 çocuk babasıydı.