Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesine inovasyon ödülü

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Önder Kabaş, inovasyon ödülü aldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Growtech işbirliğinde gerçekleştirilen Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında verilen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde Akdeniz Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapan Önder Kabaş "Traktör Kuyruk Milinden Hareketli Mobil Briketleme Makinası" isimli projesiyle özel ödüle layık görüldü.