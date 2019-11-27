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Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu Anıtkabir'de

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu Anıtkabir'de, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.


Okul Öncesi Eğitim Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yıldırım ile Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar, Topluluk Başkanı Mertcan Karadağ ve çok sayıda üyeden oluşan kafile Aslanlı Yol'dan geçtikten sonra Anıtkabir'de Atatürk'e saygı duruşunda bulundu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine karanfil takdimi gerçekleştirdi. Anıtkabir ziyaretinin ardından topluluk üyeleri ikinci ziyaretini II. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde önemli çağdaş kararların alındığı; yasaların çıkarıldığı, uluslararası alanda Türkiye'nin etkinliğini ve saygınlığını artıran antlaşmaların yapıldığı II. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelerek günün anlam ve önemine binaen görüşmelerde bulundu.


Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu son olarak Hacettepe Üniversitesi Eğitime İlk Adım Topluluğu üyeleri ile bir araya gelerek topluluklar arasında süregelen işbirliği çalışmalarının ve kardeşlik ruhunun devamı için fikir alışverişinde bulundular. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Anıtkabir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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