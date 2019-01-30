Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesi Radyosundan Birincilik

Akdeniz Üniversitesi Radyosundan Birincilik

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Radyosu UNIFM'in "3. MüzikOnAir Radyo Ödülleri" yarışmasında birinci olduğu bildirildi.

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Akdeniz Üniversitesi Radyosu UNIFM'in "3. MüzikOnAir Radyo Ödülleri" yarışmasında birinci olduğu bildirildi.


Akdeniz Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Radyo ve müzik platformu olan MüzikOnAir ve Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu (BAU Radyo) işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada, 20 kategoride ödüller sahiplerini buldu.


Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşen ödül töreninde, Akdeniz Üniversitesi Radyosu UNIFM 91.3 "En İyi Üniversite Radyosu" kategorisinde birincilik ödülü aldı. UNIFM aynı yarışmada geçen yıl ikincilik ödülü almıştı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen radyo görev alan öğrenciler, kazandıkları her ödülün kendilerini motive ettiğini ifade ederek, kendilerini geliştirmek ve Akdeniz Üniversitesi'ne yeni ödüller kazandırmak için tüm Antalya'ya mutluluk yaymaya devam edeceklerini kaydettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Bahçeşehir Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Güncel
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