Akdeniz Üniversitesi'nden açıklama - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi'nden açıklama

12.06.2022 11:41
Akdeniz Üniversitesi'nden açıklama

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü, son iki ayda 3 öğrencinin intihar ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü, son iki ayda 3 öğrencinin intihar ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

AÜ Rektörlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olayları toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi bizlerde de büyük üzüntüye neden olmuştur. Yaşanan acı kayıplar için kıymetli öğrencilerimizin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz. Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi için olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettirecektir." - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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