Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, organ nakli olan hastalarla buluştu - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bağışlanan her organın başka bir insanın hayatını kurtardığını belirtti.

Özkan, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyeleri tarafından düzenlenen kahvaltıda organ nakli olan hastalarla bir araya geldi.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası olduğunu hatırlatan Özkan, Türkiye genelinde 26 binin üzerinde hastanın organ nakli beklediğini ifade etti.

Hayatların kurtulması için bağış yapılması gerektiğini aktaran Özkan, "Organ bağışıyla hayatlar değişiyor. İyi ki organ bağışı yapanlar var ve bu insanlar sağlığına kavuşuyor, hayatları değişiyor. Daha fazla insanın sağlığına kavuşabilmesi için daha fazla bağış şart. Bağışlanan her organ, yeni bir hayattır." ifadesini kullandı.

Kahvaltıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ve dernek üyeleri ile aileleri katıldı.