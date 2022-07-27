Çöp evde bulunan Muhammet'in son durumunu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu: Kan değerlerini toparladık, 300 gram kilo aldı - Son Dakika
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Çöp evde bulunan Muhammet'in son durumunu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu: Kan değerlerini toparladık, 300 gram kilo aldı

27.07.2022 15:22

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından vicdansızca alıkonulup ölüme terk edilmiş şekilde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'nın son durumuna dair bilgi verdi. Muhammet'in protein ağırlıklı beslendiğini belirten Rektör Özkan, "Şu an için kan değerlerini biraz toparladık. 300 gram aldı. Ciddi manada kas kaybı mevcut. Elimizden gelen titizliği gösteriyoruz" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz günü boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A., Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kamuran Pınar A. tutuklanırken, Cem Muhammet ise savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından annesinin yanından alınarak, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

"ŞU AN İÇİN BİRBİRİMİZE ALIŞTIK, O BİZE ALIŞTI"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 3 gündür tedavi gören Cem Muhammet'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Özkan, "Bize tekerlekli sandalyeyle getirmişlerdi. Çok halsiz ve kan değerlerinde sıkıntılar mevcuttu. Şu an için kan değerlerini biraz toparladık. 300 gram aldı. Her gün tartılıyor. Daha ürkek ve korkak. Şu an için birbirimize alıştık, o bize alıştı. Zaten çok kalabalık bir kadro, üzerine titizlikle titriyor. Şu anda bir çocuk ve bir insan için önemli olan şey kendini güvende hissetmesi ve korkmaması. O korkuyu görmüyorum gözlerinde, daha güvende hissediyor kendisini. Her şey iyi gidiyor" dedi.

Rektör Prof. Dr. Özkan: Tekerlekli sandalyeyle gelen Muhammet'in kan değerlerini biraz toparladık, 300 gram aldı

"PROTEİN AĞIRLIKLI KALORİLİ BESLENİYOR"

Beslenmesi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bunlar özel çocuklar. Beslenme geriliği olduğu için bizim gibi yemek yemiyor. Daha özel bir şekilde diyet rejimi hazırlanması gerekiyor. Kalori hesapları yapılıyor. Çok fazla verilmiyor. Çok hızlı yüklenmiyor, çünkü bazı sendromlar ortaya çıkıyor. Çok dikkatli bir şekilde kalorisi, yağı, protein oranları hesaplandı. O şekilde veriliyor. Güzel olan şey verilen bütün gıdaları sonuna kadar tüketiyor. Bu da onun ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Bu hem psikiyatrik hem de medikal olarak çok önemli. Onu gayretli görmek bizi mutlu ediyor. Dün 300 gram aldı. Arada ufak tefek kilo kayıpları olabilir çünkü sıcak havada terliyor insanlar. Bunlar da metabolizmayı değiştiriyor. Yavaş yavaş kilo alacak. Hiçbir zaman olması gerektiği kiloda olamayacak gibi duruyor. Çünkü uzun sürede ciddi bir beslenme geriliği olmuş. İnşallah beklediğimiz yere varırız" şeklinde konuştu.

"ELİNİZİ ATTIĞINIZDA SADECE KEMİK GELİYOR"

Kan değerlerinin geldiği güne göre daha iyi olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Ancak kalpte hala istediğimiz yerde değiliz. Çünkü besin her şeyimiz. Uygun beslenme çok önemli. Ciddi manada kas kaybı mevcut. Elinizi attığınızda sadece kemik geliyor. Bu anlamda belki onlar da eski seviyesine ulaşmayacak seviyede. Bunun için gayret ediliyor. Hala yatakta çok ciddi bir hareketi yok. Elimizden gelen titizliği gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCAKLARIYLA OYNUYOR, BOYAMA YAPIYOR"

Hem medikal hem de psikolojik destek sağlandığını belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bunun için uzun zamanı var. Öncelikle doktorlarına güvenmesi gerekiyor. Doktorlarını sevmesi gerekiyor. Ondan sonraki süreçte tedaviye devam edecek. Odasında bir sürü oyuncağı var, çok mutlu. Çünkü çok ciddi oyuncağı olmamış muhtemelen. Onlarla mutlu. Arabasıyla oynuyor, kitabını boyuyor. Çocuk sonuçta. Benden hiçbir isteği olmadı. Okul durumunu sordum. Hiç okula gitmemiş. Okul dünyasını merak ediyor. Şu an için en çok istediğim şey bir an önce okul ortamını görmesi. İnşallah çok başarılı olur. Topluma bir kazanç olur" diye konuştu.

"HERKESİN DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ"

Cem Muhammet'in devlet koruması altında olduğu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Aile ve Sosyal Hizmetler'den memur arkadaşlarımız refakat ediyor. Sonraki süreci biz de bilmiyoruz. İnşallah onun için en hayırlısı olur. Devlet bu çocuğu sahiplenirse maddi olarak hiçbir sorun yok ama manevi olarak herkesin desteği çok kıymetli" dedi.

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Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Görükle, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp evde bulunan Muhammet'in son durumunu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu: Kan değerlerini toparladık, 300 gram kilo aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Muhammet'in son durumunu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu: Kan değerlerini toparladık, 300 gram kilo aldı - Son Dakika
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