Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı

03.08.2022 15:42
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun psikolojisinin iyi olduğunu belirterek, "Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun psikolojisinin iyi olduğunu belirterek, "Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren 9 yaşındaki C.M.A'yı ziyaret eden Özkan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğu ilk defa bu kadar iyi gördüğünü söyledi.

"Şimdiye kadar gördüğü en iyi C.M.A. ile karşılaştığını" aktaran Özkan, "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde. Türkiye'nin her yerinden hediyeler, çikolatalar, oyuncaklar geliyor. Onların da tadına bakıyor." dedi.

Özkan, en büyük dileklerinin çocuğun özlediği huzurlu, güvenilir bir aile ortamına kavuşması olduğunu kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise C.M.A'nın taburcu olması için biraz daha kilo alması gerektiğini belirtti. Her gün biraz daha fazla kalorili yemeklerle çocuğu beslediklerini aktaran Çete, her şeyin olumlu gittiğin vurguladı.

Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.

YORUMLAR
500
Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme
Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil
15:35 Hindistan'da tuhaf evlilik sözleşmesi: Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek
15:31 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa hakkında çarpıcı iddia!
15:18 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi
15:16 Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi
15:11 İYİ Partili Bahadır Erdem'den KPSS hakkında suç duyurusu: Bu operasyonun amacı neydi?
15:14 KPSS tartışmalarına Ümit Özdağ da katıldı! ÖSYM binası önünde açıklama yaptı
15:13 NASA Ay'a oyuncak koyun gönderiyor! Artemis-1, 29 Ağustos'ta fırlatılacak
15:07 Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul Boğazı'ndan geçti
15:04 İzmir'de uyuşturucu bağımlısı şüpheli annesini ve kız kardeşini eve kilitleyerek yangın çıkardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 16:07:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement