Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal, yeniden aday olduğunu açıkladı - Son Dakika

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal, yeniden aday olduğunu açıkladı
13 dakika önce
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, rektörlük için tekrar aday olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:00 Kaynak: AA
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, rektörlük için tekrar aday olduğunu bildirdi.
Rektörlükte gazetecilerle bir araya gelen Ünal, gazetecilerin sorusu üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Kasım 2015'te vekaleten, 3 Ağustos 2016'da da asaleten atandığını anımsattı.
Görev süresinin bu yıl 3 Ağustos'ta dolacağını dile getiren Ünal, "Yine adayım, Yüksek Öğretim Kurulu da sayın Cumhurbaşkanımız da uygun görürse yine biz devam etmek istiyoruz." dedi.
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