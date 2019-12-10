Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesi Rektörü Ünal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Ünal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ünal, Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'dan AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Rektör Ünal, AA'nın yılın fotoğraflarını oy kullanmak için seçerken çok zorlandığını, her fotoğrafın birbirinden kıymetli ve emek ürünü olduğunu söyledi.

Seçtiği fotoğrafların kazanmasını temenni eden Ünal, "Dünyanın dört bir yanından, emek vererek fotoğraflar çeken, bize haber geçen AA muhabirlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde dünyadan haberdarız. Hepsine kolaylıklar diliyorum, hepsi güzel fotoğraflar, haberler." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Ünal, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Yıldırım, Mustafa Ünal, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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