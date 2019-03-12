Akdeniz Üniversitesi Satranç Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Satranç Topluluğu tarafından 09-10 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen satranç turnuvasının şampiyonları belli oldu.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Satranç Topluluğu tarafından 09-10 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen satranç turnuvasının şampiyonları belli oldu.



Antalya Karadenizliler Derneği'nin sponsorluğunda düzenlenen Turnuva'ya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Turnuvaya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal ve Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu' da ziyaret ederek destek verdi.



Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Lokali'nde gerçekleştirilen Satranç Turnuvası'nda Akdeniz Üniversitesi öğrencileri taktik ve stratejilerini konuşturdu. 2 gün süren heyecanlı müsabakaların sonunda Hasan Can Özkara turnuva birincisi olurken, Afganistan asıllı Edris Naseri ikinci, Azerbaycan asıllı Azer Hashimov üçüncü oldu. En iyi kadın sporcu ödülüne ise Romanya asıllı öğrenci Ana Maria Andronache layık görüldü.



Turnuva hakkında bilgi veren Satranç Topluluğu Başkanı Hakan Tüm; "Topluluk olarak daha çok öğrenciye ulaşmak ve motivasyonu arttırmak amacıyla 2005 yılından beri okulumuzda satranç turnuvaları düzenliyoruz. Bu yıl ilk kez daha büyük çapta ödüllü bir organizasyon gerçekleştirdik. Rektör Hocamız da sağ olsun bizleri yalnız bırakmayarak turnuvamıza destek verdi. Kazanan öğrencilerin isimlerine bakınca farkında olmadan uluslararası bir turnuva gerçekleştirmişiz diye espri yapıyorum ekip arkadaşlarıma. Sonuç olarak çok verimli ve son derece heyecanlı bir turnuva geçirdik." diye konuştu.



Bir strateji oyunu olan satrancın analitik düşünme becerisini geliştirerek hem akademik başarılarına katkı sağladığını hem de ders dışı zamanlarını verimli geçirdiklerini belirten Hakan Tüm, 'Bir zeka, taktik ve strateji oyunu olan satranç en çok üniversitelere yakışır. Biz de Üniversitemizde bu oyunu yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmaya ve bu tür turnuvalar düzenlemeye devam edeceğiz. Turnuvamıza katılan öğrenci arkadaşlarımıza ve bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi. - ANTALYA

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