Akdeniz üniversitesi senatosu'nda barış pınarı'na destek

AKDENİZ Üniversitesi Senatosu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Senatosu'nca yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin karşılaştığı tehditlere karşı devletin ve milletin yanında kararlı bir şekilde durulduğu, bu tehditleri bertaraf etmek için yoğun çaba sarf eden hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklendiği belirtildi. Senato, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin güney sınırında bir süreden beri dış çevrelerin de gizli ve açık desteğiyle planlı şekilde bir terör koridoru oluşturulmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hem ülkemiz hem de bölge halkları için büyük tehlike oluşturacak ve bölgeyi uzun süreli bir kaos ve istikrarsızlığa sürükleyecek bu girişimlerin engellenmesi adına ülkemizin çok yönlü gayretleri ve fedakarlıkları olmuştur. Bu kapsamda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla belli bir sahada güvenliği ve asayişi sağlamış olan silahlı kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk çerçevesinde Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak Barış Pınarı Harekatı'nı aynı hedefler doğrultusunda başlatmış bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Senatosu olarak, milyonlarca göçmenin tekrar yurtlarına dönebilmesini sağlamak, terör tehdidini ve dolayısıyla ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör yapılanmasını bertaraf etmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayarak yeniden barış ve huzuru tesis etmek amacındaki Barış Pınarı Harekatı'na desteğimizin tam olduğunu belirtmek istiyoruz. Senato olarak harekatın hedefine ulaşmasını diliyor ve bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarılar temenni ediyoruz."