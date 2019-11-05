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Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey Festivali'nde Birinci Oldu

Akdeniz Üniversitesi Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey Festivali'nde Birinci Oldu

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından verilen Robotik kurslarındaki kursiyer öğrencilerden oluşan Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey Festivali'nde şampiyonluk elde etti.

Akdeniz Üniversitesi Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey Festivali'nde Birinci Oldu, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından verilen Robotik kurslarındaki kursiyer öğrencilerden oluşan Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey Festivali'nde şampiyonluk elde etti.


Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Robotik/Marker organizasyonunda Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen 200 takım ve 800 yarışmacı 16 farklı kategoride yarıştı. 9-12 yaş kategorisinde yarışan Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı Takımı Lego Sumo takımı öğrencileri Onur Alp Sezgin, Ecrin Erdağ, Osman Tuna Yıldırım ve Taha Yolalmaz birincilik elde ederek şampiyon oldu.


Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı olarak çocukları yeni teknolojiler hakkında bilinçlendirip geliştirmeye yönelik bilişim, programlama ve robotik konularında çeşitli kurslar düzenlediklerini belirten Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yücel, "Robotik kursumuzdaki öğrencilerimiz aldıkları eğitimle Robotex Turkey Festivali'nde büyük bir başarıya imza attılar. Öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen öğretim elemanlarımız Öğr. Gör. Evren Sezgin ve Öğr. Gör. Şahin Akbunar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kursiyer öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yücel, "Öğrencilerimiz Estonya'da 29 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Robotex International yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Estonya'da yapılacak uluslararası yarışmada takımımıza şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Lego, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
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