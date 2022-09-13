Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yeni eğitim öğretim yılı ilk ders ile başladı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim öğretim yılına başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk ders açılış töreni Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Törene katılan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, iyi bir eğitim kadrosu ile yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını belirtti.

Öğrencilerdeki öğrenme aşkını görünce daha çok motive olduklarını kaydeden Özkan, "Lütfen sorun, öğrenmek için çabalayın, hocalarınızın peşini bırakmayın. Üniversitemizde bu yıl Tersyüz Eğitim Modelini hayata geçiriyoruz. Çok şanslısınız, ben de bu modelde tekrar okumak isterdim." ifadesinde bulundu.

Üniversitedeki laboratuvarlarda yapay doku ve kanser araştırmaları yapılacağını vurgulayan Özkan, "Sizler de bunun bir parçası olabilirsiniz. Bir sürü ders göreceksiniz hepsi birbiri ile ilişkili, o ders kitaplarındaki kuramlar birçok insanın hayatını vakfettiği bilgiler. Siz bunları özümserseniz ve birbirleriyle bağdaştırırsanız çok ciddi bir temeliniz olacaktır. Binalarda olduğu gibi bina yükseldiğinde temeli yapmak çok zordur. Bu bağlamda lütfen bu zamanların kıymetini bilin ve temelinizi en iyi şekilde atın. Temeliniz iyi olduğunuzda üstüne koyduğunuz her şey de daha sağlam olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz Üniversitesine Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden zorlu vakalar geldiğine dikkati çeken Özkan, öğrencilerden kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerini istedi.

Dekan Prof. Dr. Erol Gürpınar da bu yıl 308 yeni öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti.

Fakültede 199 profesör, 58 doçent, 62 Dr. Öğretim Üyesi, 35 Öğretim Görevlisi, 745 Araştırma Görevlisi ve 2162 öğrenci bulunduğunu ifade eden Gürpınar, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 6 olduğunu vurguladı.

Törene, rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, Prof. Dr. Neval Boztuğ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.