Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 438 öğrenci yemin ederek hekim oldu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 2021-2022 akademik yılı yemin töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yerleşkedeki stadyumda düzenlenen törene katılan Vali Ersin Yazıcı, 438 gencin özel anına tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Mezun olan hekimlerin ülkenin dört bir köşesinde hizmet edeceğini dile getiren Yazıcı, "Herkesin bildiği bu üniversiteden mezun olan gençler, aldığınız değerler ve akademik eğitimle yurdumuzun güzel insanlarına hizmet edeceksiniz. Kurtarıcımız Ulu Önder Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.. Biz size emanetiz, size güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan da Akdeniz Üniversitesinin 40'ıncı yılını kutladıklarını vurguladı.

Geçen süre içerisinde ülkeye hizmet etmenin yanında yüzlerce başarılı hekimin de ülkeye kazandırıldığını anımsatan Özkan şunları kaydetti:

"Hepiniz tıbbın yaşamları değiştirme gücüne ilk elden tanık oldunuz ve siz de insanların yaşamlarında mucizelere imza atacaksınız. Sizlere en önemli tavsiyem yaptığınız işi, ailenizi, arkadaşlarınızı, hastalarınızı, etrafınızdaki her canlıyı sevmek olacak. Önce iyi insan, vefalı insan olun. Sonra da mesleğinizi en iyi şekilde, en onurlu ve en dürüst şekilde icra etmeye çalışın. Dünyanın ve ülkemizin sizin gibi pırıl pırıl beyinlere ihtiyacı var. Siz insanlığın umudusunuz."

Konuşmaların ardından Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan eşliğinde mezunlar Hekimlik Andı'nı okudu.

Program mezun olan hekimlere başarı belgelerinin takdimi ve fotoğraf çekimleri ile son buldu.

Törene Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, akademisyenler, öğrenciler ve velileri katıldı.