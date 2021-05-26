Akdeniz Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi ailelerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde başarılı çalışmalarla şu ana kadar binlerce ailenin çocuğa kavuşturulduğu bildirildi.

Tüp Bebek Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Şafak Olgan, yaptığı açıklamada, tüm ülkeye hizmet veren ve başarı grafiğiyle dikkati çeken Akdeniz Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nin binlerce aileye bebek sevinci yaşattığını belirtti.

Alanlarında yetkin Prof. Dr. Mete Çağlar, Doç. Dr. Mehmet Sakıncı, Doç. Dr. Enver Kerim Dirican ile başarılı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Olgan, ayda yaklaşık 100 aileye tüp bebek tedavisi yapıldığını vurguladı.

Hastalara danışmanlık yapıp, tedavi şekilleri ve yöntemleri hakkında yol gösterdiklerini ifade eden Olgan, son yıllarda sağlık turizmi kapsamında Rusya, Ukrayna ve Irak'tan da hastaların başvurduğunu kaydetti.

Günümüzde evlilik ve çocuk sahibi olma yaşının arttığını belirten Olgan, buna bağlı olarak artan kadın yaşının farklı patolojileri ve riskleri de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Kısırlığın değil kadın yaşının gebe kalma şansını azalttığına dikkati çeken Olgan günümüz tedavi koşullarında başarı oranının yüz güldürdüğünü bildirdi.