Akdeniz Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adalarına yönelik olarak düzenlenen "Akdeniz YÖS-2020" sınavı başvuruları başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararası öğrencilerin girdiği Akdeniz YÖS-2020 sınavı başvurularının 20 Ocak - 4 Mayıs 2020'de online yapılacak.

Akdeniz YÖS sınavının bu yıl 6 Haziran 2020'de 30 ülke 54 merkezde yapılması planlanıyor.

Sınava başvuru yapacak olanların gerekli koşullar ve başvuru aşamalarını içeren AKDENİZ YÖS-2020 başvuru kılavuzuna yos.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşabilecek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, uluslararasılaşma stratejisi kapsamında, uluslararası öğrenci sayısının artmasına büyük katkı sağlayan AKDENİZ YÖS sınavının her sene daha fazla merkezde yapılmasının Akdeniz Üniversitesine olan yoğun ilgiden kaynaklandığını ifade etti.