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Akdeniz Üniversitesinde araştırma laboratuvarı açılışı

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yenilenen Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarının açılışı yapıldı.

Akdeniz Üniversitesinde araştırma laboratuvarı açılışı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yenilenen Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarının açılışı yapıldı.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından yenilenen laboratuvarın açılış törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Erol Gürpınar, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Ünal, yaptığı konuşmada, üniversitede birçok projesinin hayata geçirilmesinde bağışçıların desteklerinin büyük katkısının olduğunu söyledi.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfının üniversitede pek çok projenin hayata geçirilmesinde kilit rol oynadığını belirten Ünal, "Bugün de destekleri sayesinde Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı açılışını gerçekleştirdik. Bu vesileyle üniversitemizin her daim destekçisi olan vakfı başkanı, yönetim kurulu ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vakıf Başkanı Tunç Uluç ise Akdeniz Üniversitesinin uluslararası başarılara imza attığını ve vakıf olarak her zaman üniversiteye katkı sağlamaya devam edeceklerinin kaydetti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim de Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalının önemli başarılar elde ettiğini ve bu laboratuvarla birlikte başarılarının artarak devam edeceğine dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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