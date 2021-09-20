Akdeniz Üniversitesinde eğitim alınan Kovid-19 önlemleriyle başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen Akdeniz Üniversitesinde dersler, alınan ölenlerle başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurallara riayet edildiği gözlenen üniversitenin fakülte girişlerinde öğrenciler HES kodu sorgulamasıyla sınıflarına girdi.

Öğrencilere fakültelerin pek çok alanında bulunan görsellerle maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatması da yapılıyor. Özellikle fakülte girişleri olmak üzere pek çok noktada dezenfektan hizmeti sunuluyor. Kapı kolları, lavabo gibi ortak kullanılan alanlar sık sık görevliler tarafından dezenfekte ediliyor.

Ders aralarında sınıflar en az 20 dakika süre ile havalandırılıyor.

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun aşı kartları eğitim-öğretim başlamadan kayıt altına alınıp bölüm ve sınıf bazında ayrıştırılarak hocalara teslim edildi.