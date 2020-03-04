Akdeniz Üniversitesinde

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) iş birliğiyle düzenlenen "Girişimcilik Günleri"nde ANSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Alkandemir öğrencilerle bir araya geldi.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen "Girişimcilik Günleri" kapsamında İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta Necdet Alkandemir, üniversite öğrencilerine deneyimlerini aktardı.

Lise öğrencisiyken iş hayatına atıldığını belirten Alkandemir, geleneksel iş modelleri ile yenilerini karşılaştırarak gençlere teknolojiyi takip eden yeni iş modelleri geliştirmek gerektiğini söyledi.

Kendi işinin patronu olmanın avantajlarına değinen Alkandemir, "Yaz tatillerinde mutlaka çalışın. Kısa yoldan zengin olmaya odaklanmayın, istikrarlı ve sabırlı olun. Unutmayın ki kendi işini kuran insanlar daha çok çalışırlar fakat daha az yorulurlar." diye konuştu.