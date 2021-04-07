Akdeniz Üniversitesinde görme engelli öğrenciler, elektronik kütüphaneyle bilgiye ulaşıyor - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesinde görme engelli öğrenciler, elektronik kütüphaneyle bilgiye ulaşıyor

07.04.2021 17:07
Akdeniz Üniversitesinde görme engelli öğrenciler, elektronik kütüphaneyle bilgiye ulaşıyor, System.String[]

Akdeniz Üniversitesinde oluşturulan elektronik kütüphane, engelli öğrencilerin bilgiye kolay ulaşmasına imkan sağlıyor.

Akdeniz Üniversitesinde oluşturulan elektronik kütüphane, engelli öğrencilerin bilgiye kolay ulaşmasına imkan sağlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" kapsamında "Erişilebilir Üniversite" kategorisinde birinci olan Akdeniz Üniversitesi, engelsiz kampüs hedefiyle attığı adımlarla engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor.

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yardımcı Teknolojiler Ofisi engelli öğrencilere teknolojik destek, bilişim okuryazarlığı gibi konularda destek veriyor.

???????Elektronik kütüphane projesinin mimarlarından ve YÖK tarafından düzenlenen "Engelsiz Üniversite Ödülleri"nde "Engelli dostu birey" ödülünün sahibi olan Sarper Arıkan, öğrencilerin üniversitenin web sayfasından elektronik kütüphaneye ulaşabildiklerini belirtti.

Kütüphanenin görme engelli öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını aktaran Arıkan, "Kütüphanemizde yaklaşık 30 bin kaynağımız var. Görme engelli öğrencilerimiz, bu kaynaklarla kendilerini geliştirme şansı buluyor." ifadelerini kullandı.

Ekip olarak üniversite bünyesinde sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldıklarını belirten Arıkan, görme engellilere yönelik laboratuvarların nasıl oluşturulacağına ve kullanılacağına dair 4 devlet üniversitesine danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

Arıkan, yazılım alanında çalışan öğrencilere de destek olduklarını, bilgisayar teknolojileri konusunda eğitimler verdiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesinde görme engelli öğrenciler, elektronik kütüphaneyle bilgiye ulaşıyor - Son Dakika


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