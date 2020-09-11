Akdeniz Üniversitesinde hedef "marka" olmak - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesinde hedef "marka" olmak

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitenin marka olmasını hedeflediklerini belirterek, "Marka olursak marka yetiştirebiliriz. Tek bir marka bile bütün ülkeye yeter." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitenin marka olmasını hedeflediklerini belirterek, "Marka olursak marka yetiştirebiliriz. Tek bir marka bile bütün ülkeye yeter." dedi.

Özkan, üniversitenin sosyal tesislerindeki kır kahvesinde düzenlediği toplantıda, zor bir dönemde göreve geldiklerini, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sağlığı, ekonomiyi ve eğitimi etkilediğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesinin güzel ve büyük bir kurum olduğunu vurgulayan Özkan, üniversite iyi yönetildiğinde ürünlerin de iyi ortaya çıkacağını dile getirdi.

Kurumdaki en büyük sorunun liyakat olduğunu düşündüğünü anlatan Özkan, "Liyakata dikkat edildiği takdirde ürünlerin daha iyi olacağını düşünüyorum. Buradaki en büyük amacım liyakata daha uygun şekilde akademisyenlerle çalışmak. Çünkü bu kurumda herkesin hakkı var. 70 bin öğrencimiz, 3 bin akademisyenimiz ve çok fazla personelimiz var. Buradan sağlık hizmeti alan çok insan var. Onların hepsine karşı bir boyun borcumuz var. Bu anlamda liyakatın çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Koronavirüs döneminde sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu gördüklerini belirten Özkan, şöyle devam etti:

"Neden bu aşı buradan, Türkiye'den çıkmıyor? Bence belki de yeterince liyakatlı davranmıyoruz. Çalışanla çalışmayanı ayırt etmiyoruz. Kurumlarımızda hala bunu oturtamadık. Bunu oturtmayı çok istiyorum. Böyle olursa teknoloji, eğitim ve sağlıkta çok ileri gideceğiz. Belki aşı, belki de ilaç bulacağız. Bir marka olmayı istiyorum. Marka olursak marka yetiştirebiliriz. Tek bir marka bile bütün ülkeye yeter. Bu liyakata önem veremediğimiz için bir marka oluşturamadık. İlaç ve aşı çalışmalarına en güzel şekilde devam edeceğiz. Kovid konusunda hem Türkiye hem de kurum olarak biraz geri kaldığımızı düşünüyorum. Bunlar için de aktivasyon almamız gerektiğini düşünüyorum."

"Sağlık turizminde kişi başına 10-20 bin dolar gelir imkanı"

Antalya'nın tarım ve turizm şehri olmasına karşın bu alanlarda çok öne çıkan projeleri bulunmadığını savunan Özkan, özellikle Kovid-19 döneminde turizmin nasıl olması konusunda bir yazılım geliştirmeye başladıklarını bildirdi.

Özkan, topraksız, susuz ve havasız tarımı ilerletmek istediklerini, bunlarla ilgili en kısa zamanda projeler hazırlayacaklarını söyledi.

"Antalya sağlık turizmi için çok mükemmel bir lokasyon." diyen Özkan, bu konunun da halen tam yerini bulamadığını dile getirdi.

Özkan, sağlık turizminin Antalya'da çok profesyonel yapılmadığını savunarak, "Gelen turist düşerse, bunun belki bir tedavisini yapıyoruz. Ama organ nakli, onkolojik cerrahi için özellikle hastaları buraya çekmemiz gerekiyor. Antalya hem turizm açısından hem de sağlık alanlarında altyapı ve akademisyen açısından çok zengin bir bölge. Bununla ilgili de projelerimiz var. Sağlık turizminde kişi başına 10-20 bin dolar gelir elde etme imkanı var." diye konuştu.

Üniversite bünyesinde hayvan laboratuvarının altyapısını güçlendirmek için girişimlerde bulunduklarını anlatan Özkan, Kovid-19 aşısının ilk olarak hayvanlara uygulandığını, bu açıdan çok önemli olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumu

Rektör Özkan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili soruyu da yanıtladı.

Hastaneyle çok yakın iş birliği ve sürekli iletişim içinde bulunduklarını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Gerekli destekleri her zaman verdiğimizi, ne zaman isterlerse yine bünyemize alacağımızı biliyorlar. Hem hastane yönetimi hem de Başkanımızın yakınları o anlamda çok rahat. Maalesef entübe edilmek durumunda kalındı, bildiğim kadarıyla. Sabah bilgi aldım. Her geçen gün 'Bir tık daha iyiye gidiyor.' denildi. O iyi bir şey. Ancak yoğun bakımdaki bir hasta için yine de yüzde 100 konuşmak çok uygun olmaz. Yoğun bakımdaki her hasta için bu böyledir. Makineye bağlı bir hastanın bir dakika sonra ne olacağını bilemezsiniz. Makineye bağlı şu anda, o anlamda takipleri devam ediyor. Çok kısa bir zamanda olmasa da yavaş yavaş iyileşecek. İnşallah iyileşip sevdiklerine kavuşur, dualarımız onunla."

Akdeniz Üniversitesinde hedef marka olmak

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesinde hedef 'marka' olmak - Son Dakika

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