Akdeniz Üniversitesinde kadın çiftçilere yönelik eğitim programı düzenlendi - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi kadın öğretim üyeleri tarafından kırsal bölgede bitkisel ve hayvansal üretim yapan kadın çiftçilere yönelik eğitim verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toplumsal Destek Projeleri Koordinatörlüğü ev sahipliğinde, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile Kepez ilçesi kırsal alanında bitkisel ve hayvansal üretim yapan kadın çiftçilere yönelik "Kadın Çiftçiler Ziraat Fakültesinde" adlı iki günlük eğitim programı düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, yaptığı konuşmada, kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki rolünün önemine değindi.

Toplumda kadının her zaman bereket ve üretimle anıldığını ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"Toprak ana kavramı da buradan gelmektedir. Kadınların yetiştiricilikle ilgili eksik veya yanlış uygulamalarını düzeltmelerini amaçlayan bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, etkinliğe katılan kadın çiftçilerimize de hoş geldiniz diyorum. Gerçekleştirilecek olan etkinliğin katılımcıların son derece istifade ettikleri faydalı bir etkinlik olmasını diliyorum."

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da 12 kadın akademisyen tarafından 16 kadın çiftçiye verilen eğitimin çok yararlı olduğunu belirtti.

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğine gerçekleştirilen teknik gezi sonrası kadın çiftçilere katılım belgesi verildi.