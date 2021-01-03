Akdeniz Üniversitesinde kuraklığa dayanıklı çim çeşitleri üzerinde çalışılıyor - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesinde kuraklığa dayanıklı çim çeşitleri üzerinde çalışılıyor

03.01.2021 11:09
Akdeniz Üniversitesinde kuraklığa dayanıklı çim çeşitleri üzerinde çalışılıyor, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde çim çeşitlerinin kuraklığa karşı daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yapılan ıslah çalışmalarından olumlu sonuçlar alındı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde çim çeşitlerinin kuraklığa karşı daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yapılan ıslah çalışmalarından olumlu sonuçlar alındı.

TÜBİTAK iş birliğiyle geçen yıl "survivor" adlı kuraklığa daha dayanıklı bermuda çim türünü geliştiren Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Sever Mutlu ile Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Mutlu, zoysia çim türünde de yeni çeşit aday çalışmalarında son aşamaya geldi.

Doç. Dr. Songül Sever Mutlu, AA muhabirine, kentlerin hava kalitesinde ve ikliminde yeşil alanların önemli olduğunu söyledi.

Küresel ısınmayla birlikte şehirlerdeki yeşil alanlarda kuraklığa daha dayanıklı, su tüketimi az, yeni nesil çim tür ve çeşitlerine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Mutlu, "Bu ihtiyaca yönelik çim ıslah çalışmalarına başladık. Çalışmalarına 2005-2006'da başladığımız mevcut gen kaynaklarımızı kullanarak Türkiye'nin ilk yerli bermuda çim çeşidini geliştirdik, geçen yıl tescillettik. Farklı çim türlerinde de mevcut gen kaynaklarını kullanarak daha yüksek adaptasyon yeteneğine sahip kendi çeşitlerimizi geliştirebileceğimizi gördük." diye konuştu.

Mutlu, dünyanın dört bir yanından topladıkları gen kaynakları üzerinde yürüttükleri çalışmalar sonucu Türkiye'nin mevsim koşullarında kullanılabilecek yerli çeşitleri geliştirdiklerini belirtti.

Yaklaşık 400 farklı genetik yapıda, her biri birbirinden farklı özellikler taşıyan çeşit adaylarının olduğunu aktaran Mutlu, "Çim çeşitlerinin üç yılı aşkın süreyle kuraklığa karşı dayanıklılığına baktık. En iyi ithal çeşitlerle karşılaştırıyor, 'Kendi geliştirdiğimiz yerli çeşitlerimiz daha üstün mü?' sorusunun cevabını arıyoruz. Yaklaşık 20 mükemmel çeşit adayımız var, bunlar için tescile gideceğiz." ifadesini kullandı.

"Su tüketimi yüzde 75'e varan oranda azalabilir"

Mevcut kullanılan çim türlerinin gölge alanlardaki dayanma gücünün az olması nedeniyle sıklıkla yenilenmesi gerektiğine dikkati çeken Mutlu, üzerinde çalıştıkları zoysia çim çeşidinin parklarda, bahçelerde, sadece güneşli alanlarda değil, ağaç altlarında ve gölgelerde kullanılmaya uygun olduğunu vurguladı.

Mutlu, geliştirilen çeşit adaylarının bir kısmının Akdeniz iklim koşullarında tüm yıl yeşil kaldığını ifade etti.

Küresel iklim değişikliği dolayısıyla su kaynaklarının daha iyi kullanılması gerektiğini dile getiren Mutlu, şunları kaydetti:

"Mevcut zoysia türü ve çeşitleri suya yüzde 50 daha az ihtiyaç duyuyor. Geliştirdiğimiz survivor ve zoysia çimlerinde su tüketimi yüzde 75'e varan oranda azalabilir. Denemeler bize yılın en sıcak aylarında yaklaşık 4 hafta su vermediğimiz koşullarda bile hala yeşil, üzerinde dolaşabileceğimiz çim çeşitlerini geliştirebildiğimizi gösterdi. Bu çok önemli bir rakam, ciddi anlamda su tüketimi azalıyor. İthal çim çeşitleri ülke koşullarına, hastalık ve zararlarına yeterli dayanma gücüne sahip değil. Daha fazla su ve bakım istiyor. Ülke koşullarına göre geliştirdiğimiz yerli türler kuraklığa çok daha dayanıklı ve çok düşük bakımla sürdürülebilir yeşil alanları mümkün kılıyor."

Akdeniz Üniversitesi, Çocuk İzleme Merkezi, Türkiye, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesinde kuraklığa dayanıklı çim çeşitleri üzerinde çalışılıyor - Son Dakika


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