Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
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Akdeniz Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesinde mezun olmaya hak kazanan 11 bin öğrenci için tören düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesinde mezuniyet coşkusu, System.String[]
Akdeniz Üniversitesinde mezun olmaya hak kazanan 11 bin öğrenci için tören düzenlendi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, 11 bin öğrenciyi mutlu bir gelecek inşa etmeleri umuduyla yeni yaşamlarına uğurladıklarını söyledi.
Ünal, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim görmüş her bir mezunun güzel işler başaracaklarına yürekten inandığını kaydetti.
Konuşmaların ardından diplomalarını alan öğrenciler birlikte kep fırlattı.
Renkli görüntülerin oluştuğu mezuniyet töreninde Funda Arar konser verdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:46 Kaynak: AA
Akdeniz, Kültür Sanat
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