Akdeniz Üniversitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.



Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Köç, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selma Yel ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Törende konuşan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Köç, "Büyük önderler köklü bir geçmişe sahip olan milletlerin bağrından çıkarlar. Askeri ve siyasi bir deha olan Atatürk hiçbir zaman savaşı amaç olarak görmemiştir. Onun düşünce ve davranışlarının temelinde insanların daha iyi şartlara kavuşarak barış içinde yaşaması ideali vardır. Atatürk olumsuz koşullar içinde bağımsızlık bayrağını açmış ve emperyalist devletleri dize getirmiş, ülkemizi tam bağımsızlığa kavuşturmuş milli bir kahramandır" ifadelerini kullandı.



"Tek bir Atatürk var"



Tören kapsamında gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selma Yel, Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başarıyla tamamladıktan sonra gericilikle, cehaletle ve yobazlıkla mücadele ettiğini belirterek, "Günümüzde bu kavramlar maalesef toplum tarafından çok yanlış anlaşılıyor. Birçoğu tarafından bu kavramlar kıyafetlere indirgeniyor, insanların mesleğiyle ya da sosyal hayatlarındaki duruşuyla ilişkilendiriliyor. Oysa gerçekte gericilik ve yobazlık yenilikler önünde engel olmaktır, Türkiye'nin önünü tıkamaktır. Bu noktada seçeceğimiz yolu çok doğru belirleyebilmemiz için Atatürk'ü çok iyi anlamamız gerekiyor" diye konuştu.



21. yüzyılda Atatürk'ü Anlamak başlıklı konferansı ile Atatürk'ü doğru anlamanın öneminden bahseden Yel, "Toplumda farklı Atatürk algıları var. Aslında tek bir Atatürk var, onu anlamak için yaptıklarına bakmak ve ulaşmak istediği hedeflerine odaklanmak gerekmektedir. Hedeflerini anlamazsanız Atatürk'ü anlayamazsınız. Söylediği her sözde, attığı her adımda derin anlamlar vardır. Bunu idrak edebilmek için de sonucunda ne elde etmek istediğini iyi anlayabilmelisiniz. Atatürk'ün olaylar karşısındaki davranışları farklı gibi görünse de sonuçları değerlendirdiğimizde ise sakinlikle Türkiye'nin ve Türk Milletinin lehine problemleri çözebilmeye odaklandığını görüyoruz. Tarih ve tarihi liderler dün, bugün ve yarın bağlamında değerlendirilmelidir. Liderler, sadece geçmişte kalmamıştır. Onlar bugün buradadırlar ve yaptıklarıyla geleceğe de yol göstereceklerdir" dedi. - ANTALYA