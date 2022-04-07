Akdeniz Üniversitesinde yeraltı damlama sulama sistemiyle ilgili bilimsel çalışma yapılıyor - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesinde yeraltı damlama sulama sistemiyle ilgili bilimsel çalışma yapılıyor

07.04.2022 14:46
Akdeniz Üniversitesinde yeraltı damlama sulama sistemiyle ilgili bilimsel çalışma yapılıyor

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, yeraltı damlama sulama sistemi üzerine bilimsel çalışmalara başladı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, yeraltı damlama sulama sistemi üzerine bilimsel çalışmalara başladı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın en önemli sonuçlarından birinin su kaynaklarının azalması ve tarımın sürdürülebilirliğinin kısıtlaması olduğunu belirtti.

Türkiye'deki toplam su tüketiminin yüzde 72'sinin tarımda kullanıldığını aktaran Erkan, sulama yöntemlerinde yüzey, basınçlı ve sızdırma olmak üzere üç grupta gerçekleştirildiğini ifade etti.

Damla sulama yöntemiyle bitkinin gereksinim duyduğu su ve gübrenin belirli bir basınç altında sık aralıklarla az miktarda kök bölgesine uygulandığını ve suyla gübre gibi önemli girdilerde tasarruf sağlandığını anlatan Erkan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda bu sistem gelişen teknoloji ile toprak altına yerleştirilerek 'yüzey altı damla sulama sistemi' veya 'toprak altı damla sulama sistemi' şeklinde yapılmakta. Toprak altı sulama sistemlerinde geleneksel olarak kullanılan basınçlı damlatıcılı sistemlere alternatif olarak yer altına yerleştirilen damlatıcılar ile basınç kullanılmadan sistemin tüm noktalarından bitkiye gerek duyduğu su sağlanabiliyor. Bu sistemi, arazimizde turunçgillerde bilimsel olarak kullanılmaya başladık. Çok noktalı (aralıksız) basınçsız bu sistemde geleneksel damla sulama sistemine göre bitkinin ihtiyaç duyduğu su daha kısa sürede yüksek basınç uygulamaya gerek kalmadan sağlanabilmekte."

Bu sistemin diğer damla sulama yöntemlerine göre ilk yatırım maliyetinin yüksek olmasına karşın özellikle elektrik tasarrufu yanı sıra su ve gübrede tasarruf sağladığını belirten Erkan, yabancı ot gelişiminin de geleneksel damla sulama sistemlerine göre daha az olduğunu bildirdi.

Erkan, toprak altı damla sulama sistemi olumsuz çevre koşullarına maruz kalmadığı için diğer damla sulama sistemlerine göre uzun ömürlü olduğunu kaydetti.

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Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Mustafa Erkan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesinde yeraltı damlama sulama sistemiyle ilgili bilimsel çalışma yapılıyor - Son Dakika


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