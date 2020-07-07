Akdeniz Üniversitesinden 4 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan 4 öğretim üyesinin, dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarının, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan bilimsel etki endeksini kullanarak 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturduğu en etkili bilim insanları listesinin Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlandığı belirtildi.



Listede Türkiye'den 196 ismin bulunduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Alpsoy, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Civalek, Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yılmaz Şimşek ve Prof. Dr. Erol Ayrancı'nın da listede yer aldığı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde, Türkiye'den 196 bilim insanının içerisinde Akdeniz Üniversitesinden 4 hocanın yer almasından dolayı gurur duyduklarını bildirdi.