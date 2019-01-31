Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesinden Çevrecilere Ödül

Akdeniz Üniversitesinden Çevrecilere Ödül

46 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) Müdürü Doç. Dr. Şule Orman, "Çevre Hizmet Ödülleri" için başvuru süresinin yarın başlayacağını bildirdi.

Akdeniz Üniversitesinden Çevrecilere Ödül, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) Müdürü Doç. Dr. Şule Orman, "Çevre Hizmet Ödülleri" için başvuru süresinin yarın başlayacağını bildirdi.

Orman, yaptığı yazılı açıklamada, "Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri"nin bu yıl 22'ncisi gerçekleştirileceğini belirtti.

Çevre değerlerinin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamış kişi, kurum ve kuruluşlara verilen ödüller için başvurunun yarın başlayacağını ve 1 Nisan'a kadar devam edeceğini aktaran Orman, doğal dengeyi koruyarak çevreyi daha yaşanabilir halde gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan çalışmaların desteklendiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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