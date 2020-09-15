Akdeniz Üniversitesine 3 "engelsiz üniversite" ödülü - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Engelsiz Üniversite-2020" ödüllerinde 2 farklı kategoride 3 ödül kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Engelsiz Üniversite-2020" ödüllerinde 116 üniversitenin 841 başvurusunu değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Merkez Kampüs "Mekanda Erişilebilirlik" kategorisinde "Turuncu Bayrak" ödülü alırken, Merkez Kampüs ayrıca "Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik" kategorisinde ise "Mavi Bayrak" ödülünü layık görüldü.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla gerçekleştirilen ödül töreni sonrası Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nde bayrak takdim töreni yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Engelli Öğrenci Biriminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım ile ödül kazanan birimlerin yöneticilerine ödüllerini takdim etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin yükseköğrenim haklarından etkin ve adil bir şekilde faydalanmalarını amaçladıklarını bildirdi.

Akdeniz Üniversitesinin erişilebilir ve engelsiz bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediği bu dönemde akademik, sosyal ve kültürel alanlarda öğrencilere yönelik eşit ve erişilebilir koşulların oluşturulmasındaki çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Özkan, şunları ifade etti:

"Mesleğim gereği engellilerin sosyal hayatta yaşadıkları sıkıntıların en yakın şahitlerinden biriyim. Yaptığımız nakillerle onların sosyal hayata katılmaları için çaba sarf ediyor ve onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da bu anlayışımızı üniversitemizin tüm birimlerinde uygulamaya çalışacağız. Akdeniz Üniversitesinin kazanmış olduğu bu ödüller, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusundaki hassasiyetlerinin değerlendirilmesi bakımından alanında en önemli ödüller arasında yer almaktadır. Ödülleri kazanmamızda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."