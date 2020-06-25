Akdeniz Üniversitesine "Engelsiz Üniversite" ödülü - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca düzenlenen "Engelsiz Üniversite Ödülleri-2020" yarışmasında üç ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen "Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni" bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Değerlendirmeler neticesinde Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Merkez Kampüs "Mekanda Erişilebilirlik" kategorisinde "Turuncu Bayrak" ödülü aldı. Ayrıca Merkez Kampüs "Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik" kategorisinde "Mavi Bayrak" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "engelsiz üniversite, engelsiz yaşam" anlayışıyla öğrencilerin kampüse, eğitime ve sosyal kültürel faaliyetlere engelsiz erişimi için pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Ödüle layık görülmekten son derece mutlu olduklarını vurgulayan Ünal, "Yaptığımız çalışmalar sonucu YÖK tarafından verilen bu ödüller bizleri daha da motive etmektedir. Bu ödüller sadece fiziksel anlamda çalışmaların değerlendirilmesinde değil, bu konuda bir bilinç oluşturulmasına katkı sağlaması bakımından ayrıca önemlidir." ifadesini kullandı.

Fiziksel altyapıda olduğu kadar dijital olarak da engelsiz bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Ünal, salgın sürecinde başarıyla yürüttükleri uzaktan eğitimle bu sürecin daha da hızlandığını kaydetti.