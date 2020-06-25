Akdeniz Üniversitesine "Engelsiz Üniversite" ödülü - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesine "Engelsiz Üniversite" ödülü

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca düzenlenen "Engelsiz Üniversite Ödülleri-2020" yarışmasında üç ödüle layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca düzenlenen "Engelsiz Üniversite Ödülleri-2020" yarışmasında üç ödüle layık görüldü.

Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen "Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni" bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Değerlendirmeler neticesinde Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Merkez Kampüs "Mekanda Erişilebilirlik" kategorisinde "Turuncu Bayrak" ödülü aldı. Ayrıca Merkez Kampüs "Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik" kategorisinde "Mavi Bayrak" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "engelsiz üniversite, engelsiz yaşam" anlayışıyla öğrencilerin kampüse, eğitime ve sosyal kültürel faaliyetlere engelsiz erişimi için pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Ödüle layık görülmekten son derece mutlu olduklarını vurgulayan Ünal, "Yaptığımız çalışmalar sonucu YÖK tarafından verilen bu ödüller bizleri daha da motive etmektedir. Bu ödüller sadece fiziksel anlamda çalışmaların değerlendirilmesinde değil, bu konuda bir bilinç oluşturulmasına katkı sağlaması bakımından ayrıca önemlidir." ifadesini kullandı.

Fiziksel altyapıda olduğu kadar dijital olarak da engelsiz bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Ünal, salgın sürecinde başarıyla yürüttükleri uzaktan eğitimle bu sürecin daha da hızlandığını kaydetti.

Yükseköğretim Kurulu, Akdeniz Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesine 'Engelsiz Üniversite' ödülü - Son Dakika

Son Dakika

21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 10:02 Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı 09:42 İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 22:22:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz Üniversitesine "Engelsiz Üniversite" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]