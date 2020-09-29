Akdeniz Üniversitesine ödül - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen 7 buluş, 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'20) ödül aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ISIF'20'de 26 ülkeden 519 buluş yer aldı.

Çevrimiçi uluslararası buluş yarışmasında, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve Akdeniz TTO girişimcileri tarafından geliştirilen 10 patent sergilendi.

Uluslararası jüri kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda sergilenen patentler, grand prıx, altın, 4 gümüş ve bir bronz madalya olmak üzere toplam 7 ödüle layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mamedov'un "Bitkilerde Furin ile Hedef Proteinlerin İn Vivo Post-Translasyonel İşlenmesi" çalışmasına grand prıx ödülü verildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban'ın "Mikobakterilerin Üretilmesi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Test Edilmesinde Yeni Bir Besiyeri" çalışması altın madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitede Türkiye'nin gelişimine değer katacak buluşların üretiliyor olmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Temel hedeflerinin, bilim ve teknoloji alanlarında üst düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma yapma imkanları sunarak, bu sayıları artırmak olduğunu vurgulayan Özkan, "Üniversitemizde üretilen bilimi topluma ve insanlığa yararlı çıktılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.