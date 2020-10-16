Akdeniz Üniversitesine, Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'ndan ikincilik - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Fatih Çetinkaya, projesiyle 2. Ulusal Üniversite Patent Yarışması'nda ikincilik kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen yarışmaya, aynı üniversitede Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevil Aksu danışmanlığında "Diş remineralizasyonunu kolaylaştıran, lezyon ağrısını ortadan kaldıran farmasötik solüsyon" çalışmasıyla katıldı.

Yarışmada ikinciliği elde eden Çetinkaya, ödülünü, Ankara'da düzenlenen törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan aldı.

Törene katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çetinkaya'nın aldığı ödülle gurur yaşattığını belirtti.

Öğrencisini kutlayan Özkan, başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

Bu tür çalışmaların öğrencileri teşvik ettiğini ifade eden Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencilerimizin yaptığı bu çalışmalar hem akademik hayatları hem de meslek hayatları için oldukça önemli. Yeni projelerle gelen, üreten öğrencilerimizi her zaman destekliyoruz. Gençlerimizin gelişmesi demek ülkemizin gelişmesi demektir. Geleceğimiz gençlerin elinde, bizim de onlara güvenimiz tam."

Çetinkaya, çalışmasıyla 20 bin lira para ödülünün de sahibi oldu.