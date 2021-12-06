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Akdeniz Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi

06.12.2021 13:16

Akdeniz Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi.

Akdeniz Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı sunumda, YÖKAK'ın daha önce YÖK'ün içinde bir komisyon olduğunu, 2018 yılında ise bağımsız hale geldiğini söyledi.

Elmas, 2 yılda dünyadaki tüm üst kuruluşlara tam üye olduklarını dile getirerek, "Hedefimiz tüm dünya ile konuşan ama ülkemiz koşullarını dikkate alan bir ajans olmaktır. Ülkemiz koşullarını özellikle vurgulamak istiyorum çünkü ithal süreçlerin Türkiye'de çok başarılı olmadığını gördük." dedi.

Dünyada son 15 yıldır değişim ve dönüşümün her alanda konuşulduğunu belirten Elmas, akıllı sistemler, artırılmış gerçeklik, yapay zeka robot, büyük veri metaverse kavramlarının da günden güne yaygınlaşmaya başladığına dikkati çekti.

İnsanoğlunun değişimi algılaması, uyum yeteneği, teknoloji ile beraber giderken, teknolojinin de hızla arayı aşmaya başladığını ve bunu yakalayabilmek için herkesin yetkinlik kazanması gerektiğini vurgulayan Elmas, üniversitelerin de bu değişim ve dönüşüme hızlı adapte olabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Akademik kadronun da kendisini değişim ve dönüşüme hazırlaması gerektiğini anlatan Elmas, "Hocalık zorlaştı. 1980'de öğretmen olduğumda bilgileri 15 yıl kullanabiliyordum. Ama artık öyle değil. Öğrencilere değer katmak istiyorsak onların dilinden konuşmalıyız." ifadesini kullandı.

Elmas, YÖK'ün 11. Kalkınma Planı kapsamındaki hedeflerinin de üniversiteleri güçlendirmeye yönelik olduğunu aktardı.

Üniversitelerin bir kalite ajansı gibi olmasını istediklerini kaydeden Elmas, şöyle devam etti:

"Dünya çok değişti. Birinin size gelip 5 senede bir rapor yazmasıyla olacak bir iş değil bu değişimi yönetmek. Üniversite bakacak sonuçlarına, sonra YÖKAK'ı ya da yurt dışından bir ajansı çağıracak. Yeter ki bunları yapıp izlesin, kıyaslasın, sonuçlarına baksın. Kalite kısmı aslında çok basit. Odaklandığımız şey şu; değişim yönetimi ve eğitim öğretimde iç kalite sistemi kurmak."

"Belgeyi alan 6 devlet üniversitesinden biriyiz"

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan da Akdeniz Üniversitesinin 40 yıllık köklü geçmişi, güçlü altyapısı, evrensel düzeyde eğitim-öğretim, yetkin akademik kadrosu, bilimsel başarıları ile eğitime, bilime ve topluma önemli katkılar sunan, ülkenin saygın üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de bu belgeyi alan 6 devlet üniversitesinden biri olduklarına işaret eden Özkan, "Yükseköğretimde kalite konusuna büyük önem veriyoruz, çünkü eğitim ve bilimsel araştırmanın ülkemizin geleceği için önemli bir yatırım olduğunun bilincindeyiz. Bilginin yön verdiği dünyada, bilginin etki alanı sürekli genişlerken, bilgiyi kullanabilmek ve en önemlisi üretimine katkıda bulunabilmek büyük önem kazanmıştır." diye konuştu.

Araştırma ve geliştirme alanındaki hedefleri ön planda tutarak, organ nakli, yapay organ üretimi, kanser, kök hücre uygulamaları, yapay zeka, biyoteknoloji ve sağlık turizmi alanlarına odaklanıp farklılaşma stratejisi ile değer yaratarak küresel alanda rekabet etmeyi amaçladıklarını belirten Özkan, aynı zamanda şehir-üniversite iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

YÖKAK Başkanı Elmas'tan belgeyi alan Prof. Dr. Özkan, ekibine teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi
Akdeniz Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi
Akdeniz Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi
Akdeniz Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Akdeniz, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi - Son Dakika


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